Panamá Femenina Sub-17 anuncia convocatoria para el Premundial

El entrenador de la Selección de Panamá Femenina Sub-17, Gerard Aubí, entregó la convocatoria de jugadoras que representarán a Panamá en la Ronda Final del Premundial Femenino Sub-17 de Concacaf, la cual clasificará a la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA Marruecos 2026.
Con relación a las jugadoras que participaron en la Primera Ronda de la Clasificatoria que se jugó en Bermudas, son tres las que se han ganado su lugar sin haber participado de aquella fase: Andrielys Crique, Chanday Mapp y Maryfer De Gracia.
ENTRENAMIENTOS
Panamá retomará entrenamientos de miércoles a sábado de esta semana, para viajar el próximo domingo rumbo a Costa Rica.
- Miércoles 11 – 1:30 a 4pm – COS
- Jueves 12 – 1:30 a 4pm – COS
- Viernes 13 – 1:30 a 3:30pm – COS
- Sábado 14 – 8 a 10am – COS
CALENDARIO DE PARTIDOS (horarios panameños)
- 17 de marzo – 11:06am – Costa Rica vs Panamá
- 19 de marzo – 1:30pm – Panamá vs México
- 22 de marzo – 4pm – Panamá vs Jamaica
Todos los partidos del Grupo C, en donde se encuentra Panamá, se jugarán en el CAR de la Federación Costarricense de Fútbol ubicado en Alajuela, Costa Rica.
El reglamento de esta competencia indica que los primeros de cada grupo, y el mejor segundo, clasificarán a la próxima Copa Mundial de la FIFA de la categoría.
CONVOCATORIA OFICIAL
PORTERAS
- 1 Avril Potvin FC Chorrillo
- 12 Camila Aparicio Suárez Academy
- 21 Andrielys Crique SD Atlético Nacional
DEFENSAS
- 2 Yasselis Magallón FC Chorrillo
- 3 Julianna Alvarado Inter Panama CF
- 4 Cristabella Ríos Panamá City FC
- 5 Chanday Mapp JM Academy
- 11 Guillehely Distancia Umecit FC
- 13 Isabella Rendino Davis Legacy SC (USA)
VOLANTES
- 6 Gabriela Chen Richmond United (USA)
- 8 Vera Batista Suárez Academy
- 14 Alexa Ortega Inter Panama CF
- 16 Yohanis Batista Sporting SM
- 17 Ana Pérez Inter Panama CF
- 19 Gabriela Rodríguez Suárez Academy
DELANTERAS
- 7 Naomi Zafrani Inter Panama CF
- 9 Kelly Zapata Fénix FC
- 10 Shaday Mow FC Chorrillo
- 15 Poppy Wakefield Ohio Elite SA (USA)
- 18 Maryfer De Gracia Suárez Academy
- 20 Alisson Samudio Rayadas de Chiriquí