Marea Roja Marea Roja -  10 de marzo de 2026 - 16:02

Panamá Femenina Sub-17 anuncia convocatoria para el Premundial

La selección de Panamá Femenina Sub-17 reveló convocatoria para jugar el Premundial Sub-17 de la CONCACAF.

Premundial Femenino Sub-17: Convocatoria de Panamá para el torneo

Premundial Femenino Sub-17: Convocatoria de Panamá para el torneo

FOTO: FPF

El entrenador de la Selección de Panamá Femenina Sub-17, Gerard Aubí, entregó la convocatoria de jugadoras que representarán a Panamá en la Ronda Final del Premundial Femenino Sub-17 de Concacaf, la cual clasificará a la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA Marruecos 2026.

Mientras que algunas de las 21 convocadas ya están dando sus primeros pasos en la Liga de Fútbol Femenino (LFF), otras tantas se desempeñan en el Torneo Infanto Juvenil Sub-16 que se desarrolla bajo la administración del Departamento de Fútbol Aficionado de la FPF.

Con relación a las jugadoras que participaron en la Primera Ronda de la Clasificatoria que se jugó en Bermudas, son tres las que se han ganado su lugar sin haber participado de aquella fase: Andrielys Crique, Chanday Mapp y Maryfer De Gracia.

ENTRENAMIENTOS

Panamá retomará entrenamientos de miércoles a sábado de esta semana, para viajar el próximo domingo rumbo a Costa Rica.

  • Miércoles 11 – 1:30 a 4pm – COS
  • Jueves 12 – 1:30 a 4pm – COS
  • Viernes 13 – 1:30 a 3:30pm – COS
  • Sábado 14 – 8 a 10am – COS

CALENDARIO DE PARTIDOS (horarios panameños)

  • 17 de marzo – 11:06am – Costa Rica vs Panamá
  • 19 de marzo – 1:30pm – Panamá vs México
  • 22 de marzo – 4pm – Panamá vs Jamaica

Todos los partidos del Grupo C, en donde se encuentra Panamá, se jugarán en el CAR de la Federación Costarricense de Fútbol ubicado en Alajuela, Costa Rica.

El reglamento de esta competencia indica que los primeros de cada grupo, y el mejor segundo, clasificarán a la próxima Copa Mundial de la FIFA de la categoría.

CONVOCATORIA OFICIAL

PORTERAS

  • 1 Avril Potvin FC Chorrillo
  • 12 Camila Aparicio Suárez Academy
  • 21 Andrielys Crique SD Atlético Nacional

DEFENSAS

  • 2 Yasselis Magallón FC Chorrillo
  • 3 Julianna Alvarado Inter Panama CF
  • 4 Cristabella Ríos Panamá City FC
  • 5 Chanday Mapp JM Academy
  • 11 Guillehely Distancia Umecit FC
  • 13 Isabella Rendino Davis Legacy SC (USA)

VOLANTES

  • 6 Gabriela Chen Richmond United (USA)
  • 8 Vera Batista Suárez Academy
  • 14 Alexa Ortega Inter Panama CF
  • 16 Yohanis Batista Sporting SM
  • 17 Ana Pérez Inter Panama CF
  • 19 Gabriela Rodríguez Suárez Academy

DELANTERAS

  • 7 Naomi Zafrani Inter Panama CF
  • 9 Kelly Zapata Fénix FC
  • 10 Shaday Mow FC Chorrillo
  • 15 Poppy Wakefield Ohio Elite SA (USA)
  • 18 Maryfer De Gracia Suárez Academy
  • 20 Alisson Samudio Rayadas de Chiriquí

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá Femenina logró importante triunfo ante San Cristóbal y Nieves

Alineación de Panamá Femenina para enfrentar a San Cristóbal y Nieves

Panamá Femenina y un entrenamiento histórico en el CAR de la FPF

Recomendadas

Últimas noticias