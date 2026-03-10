CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  10 de marzo de 2026 - 09:02

Champions League: Partidos para hoy martes 10 de marzo en la ida de 8vos de final

Repasa los partidos que hay para hoy martes 10 de marzo en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Champions League: Partidos para hoy martes 10 de marzo en la ida de 8vos de final

Champions League: Partidos para hoy martes 10 de marzo en la ida de 8vos de final

FOTO / FC BARCELONA

Repasa los partidos que hay para hoy martes 10 de marzo en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Por segunda vez esta temporada, el Newcastle recibe al Barcelona en St James' Park. En la jornada 1, el Barcelona se llevó la victoria por 1-2 en Tyneside, con dos goles de Marcus Rashford en la segunda parte y un tanto de Anthony Gordon que dio esperanzas a las 'Urracas' en los últimos minutos.

El Bayern arrasó en la fase liga, con siete victorias (más que todos los equipos excepto el Arsenal) y 22 goles a favor (segundo equipo con más goles).

Partidos de 8vos de ida en la UEFA Champions League

  • Galatasaray vs Liverpool en el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park a las 12:45 P.M.
  • Newcastle vs FC Barcelona en el St. James Park a las 3:00 P.M.
  • Atlético de Madrid vs Tottenham en el Estadio Riyadh Air Metropolitano a las 3:00 P.M.
  • Atalanta vs Bayern Múnich en el New Balance Arena a las 3:00 P.M.
En esta nota:
Seguir leyendo

Newcastle vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO 8vos ida de Champions League

Real Madrid vs Manchester City: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO 8vos de Champions League

Real Madrid recupera a Raúl Asencio, pero Alaba y Camavinga son dudas ante Celta de Vigo

Recomendadas

Últimas noticias