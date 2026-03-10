Champions League: Partidos para hoy martes 10 de marzo en la ida de 8vos de final FOTO / FC BARCELONA

Repasa los partidos que hay para hoy martes 10 de marzo en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Por segunda vez esta temporada, el Newcastle recibe al Barcelona en St James' Park. En la jornada 1, el Barcelona se llevó la victoria por 1-2 en Tyneside, con dos goles de Marcus Rashford en la segunda parte y un tanto de Anthony Gordon que dio esperanzas a las 'Urracas' en los últimos minutos.

