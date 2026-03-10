Champions League: Partidos para hoy martes 10 de marzo en la ida de 8vos de final

Repasa los partidos que hay para hoy martes 10 de marzo en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.
El Bayern arrasó en la fase liga, con siete victorias (más que todos los equipos excepto el Arsenal) y 22 goles a favor (segundo equipo con más goles).
Partidos de 8vos de ida en la UEFA Champions League
- Galatasaray vs Liverpool en el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park a las 12:45 P.M.
- Newcastle vs FC Barcelona en el St. James Park a las 3:00 P.M.
- Atlético de Madrid vs Tottenham en el Estadio Riyadh Air Metropolitano a las 3:00 P.M.
- Atalanta vs Bayern Múnich en el New Balance Arena a las 3:00 P.M.