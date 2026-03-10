Los protagonistas continúan en la lucha por liderar la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), después de la jornada 8.
LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 8 del Clausura 2026
Conoce a continuación la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la LPF, luego de la jornada 8.
Tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la LPF
- Ronaldo Dinolis (San Francisco) 4
- Mathews Rasheen (Alianza FC) 4
- José Murillo (CD Plaza Amador) 4
- Jafet Obando (CAI) 4
- Davis Contreras (CAI) 4
- Miguel Camargo (Veraguas United) 4
- Carlos Rivera (Veraguas United) 3
- Gabriel Torres (Veraguas United) 3
- Heuyin Guardia (Alianza FC) 3
- Reyniel Perdomo (Alianza) 3
- Ramses De León (Sporting SM) 3
- Mario Carmona (Unión Coclé) 3
- Rolando Herrera (Unión Coclé) 2
- Rogelio Rodríguez (Unión Coclé) 2
- Darwin Pinzón (San Francisco) 2
- Jean Rivera (San Francisco) 2
- Rony Villarreal (Herrera) 2
- Alessandro Canales (Árabe Unido) 2
- Joseph Cox (Árabe Unido) 2
- Gustavo Chará (Árabe Unido) 2
- Yeison Vázquez (CAI) 2
- Nedwar Zúñiga (Veraguas United) 2
- Juan Sagel (Veraguas United) 2
- Moisés Richards (Sporting SM) 2
- Saed Díaz (Tauro FC) 2
- Jonathan Ceceña (Tauro FC) 2
- Óscar Becerra (UMECIT) 2
- Andrés Palmezano (UMECIT) 2
- Andrick Edwards (UMECIT) 2
- Daivis Murillo (CD Plaza Amador) 2
- Eric Davis (CD Plaza Amador) 1
- Ovidio López (CD Plaza Amador) 1
- Freddy Góndola (CD Plaza Amador) 1
- Omar Browne (CD Plaza Amador) 1
- Héctor Ríos (CD Plaza Amador) 1
- Alberto Quintero (CD Plaza Amador) 1
- Ángel Díaz (Tauro FC) 1
- Cristian Quintero (Tauro FC) 1
- Luis Asprilla (Tauro FC) 1
- Rolando Rodríguez (CD Universitario) 1
- Justin Simons (CD Universitario) 1
- Valentín Pimentel (CD Universitario) 1
- Aldair McKenzie (CD Universitario) 1
- Alejandro Yearwood (Universitario) 1
- Jonathan Barrera (CD Universitario) 1
- Bryan Wittle (Universitario) 1
- Edward Bolaños (Universitario) 1
- Kenny Bonilla (CAI) 1
- Yeisón Ramírez (CAI) 1
- Omar Berrocal (CAI) 1
- Bayron Walters (San Francisco) 1
- Kevin Calderón (San Francisco) 1
- Adrián Popoff (San Francisco) 1
- Guillermo Benítez (San Francisco) 1
- David Hunt (Unión Coclé) 1
- Derick Edmund (Unión Coclé) 1
- Joel Barría (Sporting SM) 1
- Rodrigo Tello (Sporting SM) 1
- Ángel Valencia (Sporting SM) 1
- Adrián Bethancourt (Sporting SM) 1
- Alexis Castillo (Sporting SM) 1
- Ricardo Mitre (Alianza FC) 1
- Carlos Rodríguez (Alianza FC) 1
- Yeison Ortega (Alianza FC) 1
- Geovany Herbert (Árabe Unido) 1
- Alexis Palacio (Árabe Unido) 1
- Alejandro Peñalba (Herrera) 1
- David Castillo (Herrera) 1
- José Rivera (Herrera) 1
- Jhonny López (Herrera) 1
- Jeremy Emmons (Veraguas United) 1
- Hiberto Peralta (UMECIT) 1
- Rolando Ford (UMECIT) 1
- Erick García (UMECIT) 1
- Cristian Mora (UMECIT) 1
Autogoles
- Jonathan Barrera (CD Universitario) 1
- Emmanuel Gómez (UMECIT)
