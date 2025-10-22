Panamá Femenina Sub-17 conoce rivales Primera Ronda de las Clasificatorias Femeninas Concacaf

La Selección de Panamá Femenina Sub-17 ya conoce a sus rivales para la Primera Ronda de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 Concacaf 2026, en donde quedó ubicada en el Grupo B junto a Bermudas, San Cristóbal y Nieves, Surinam y Bonaire.

La primera fase del proceso de clasificación para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2026 se llevará a cabo del 24 de enero al 2 de febrero de 2026 en cuatro países e incluirá la participación de 30 Asociaciones Miembro de Concacaf.

El Grupo B de Panamá se jugará en su totalidad en el Bermuda National Sport Center de Devonshire, Bermudas.

Después de los partidos de la Fase de Grupos, que se disputarán bajo el formato de todos contra todos, los seis ganadores de grupo y los dos mejores segundos clasificados avanzarán a la Ronda Final, uniéndose a los cuatro equipos mejor clasificados de la región, que recibieron un pase directo a la Ronda Final (enumerados en orden alfabético): Canadá, México, Puerto Rico y Estados Unidos.

CALENDARIO DE PARTIDOS DE PANAMÁ FEMENINA SUB-17

24 ENERO – Panamá vs Bonaire

26 ENERO – Surinam vs Panamá

30 ENERO – San Cristóbal y Nieves vs Panamá

1 FEBRERO – Panamá vs Bermudas

LOS OTROS GRUPOS

Grupo A

República Dominicana, Nicaragua, Belice, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Dominica

Grupo C

Haití, Guatemala, Islas Caimán, Santa Lucía, Antigua y Barbuda

Grupo D

Honduras, Jamaica, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Aruba

Grupo E

Costa Rica, Cuba, Granada, Anguila, Islas Vírgenes Británicas

Grupo F

El Salvador, Trinidad y Tobago, Curazao, Barbados, Guadalupe

FUENTE: FPF