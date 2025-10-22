Panamá Femenina Sub-17 conoce rivales Primera Ronda de las Clasificatorias Femeninas Concacaf

La Selección de Panamá Femenina Sub-17 ya conoce a sus rivales para la Primera Ronda de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 Concacaf 2026, en donde quedó ubicada en el Grupo B junto a Bermudas, San Cristóbal y Nieves, Surinam y Bonaire.
El Grupo B de Panamá se jugará en su totalidad en el Bermuda National Sport Center de Devonshire, Bermudas.
Después de los partidos de la Fase de Grupos, que se disputarán bajo el formato de todos contra todos, los seis ganadores de grupo y los dos mejores segundos clasificados avanzarán a la Ronda Final, uniéndose a los cuatro equipos mejor clasificados de la región, que recibieron un pase directo a la Ronda Final (enumerados en orden alfabético): Canadá, México, Puerto Rico y Estados Unidos.
CALENDARIO DE PARTIDOS DE PANAMÁ FEMENINA SUB-17
24 ENERO – Panamá vs Bonaire
26 ENERO – Surinam vs Panamá
30 ENERO – San Cristóbal y Nieves vs Panamá
1 FEBRERO – Panamá vs Bermudas
LOS OTROS GRUPOS
Grupo A
República Dominicana, Nicaragua, Belice, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Dominica
Grupo C
Haití, Guatemala, Islas Caimán, Santa Lucía, Antigua y Barbuda
Grupo D
Honduras, Jamaica, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Aruba
Grupo E
Costa Rica, Cuba, Granada, Anguila, Islas Vírgenes Británicas
Grupo F
El Salvador, Trinidad y Tobago, Curazao, Barbados, Guadalupe
FUENTE: FPF