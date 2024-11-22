Panamá Femenina ya tiene convocatoria para enfrentar a Costa Rica y México

La selección de Panamá Femenina ya tiene su convocatoria para los partidos amistosos ante Costa Rica y México que serán los rivales de Toña Is para el 27 de noviembre y 3 de diciembre en suelo azteca.
YENITH BAILEY
SANTA FE FC (PAN)
MARÍA CERVANTES
MARIO MENDEZ FC (PAN)
VALESKA DOMÍNGUEZ
MARIO MÉNDEZ (PAN)
DEFENSAS
WENDY NATIS EC BAHIA (BRA)
SARA NIETO INTER FC (PAN)
REBECA ESPINOSA UMECIT FC (PAN)
MICKEYLIS GUTIÉRREZ SANTA FE FC (PAN)
KATHERINE CASTILLO DEP. CALI (COL)
YULIETH ARAÚZ MARIO MÉNDEZ FC (PAN)
CARINA BALTRIP REYES SS LAZIO (ITA)
ROSARIO VARGAS (MADRID CLUB DE FÚTBOL FEMENINO (ESP)
VOLANTES
CARMEN MONTENEGRO PANAMÁ CITY (PAN)
MARTA COX (XOLOS FC (MEX)
AALIYAH GIL PANAMÁ CITY (PAN)
YAMILETH PALACIO WFC SAMEGRELO (GEO)
ERICKA ARAÚZ MARIO MÉNDEZ FC (PAN)
KARLA RIVAS SANTA FE FC (PAN)
ALISON ONODERA SANTA FE FC (PAN)
ALDRITH QUINTERO AL HILAL SFC (KSA)
RILEY TANNER SPOKANE ZEPHYR (USA)
SHERLINE KING JONES COLLEGE (USA)
DELANTERAS
MILAGRO ROBERTS INTER FC (PAN)
ANA QUINTERO UTEP SOCCER (USA)
LINETH CEDEÑO