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Panamá Femenina ya tiene convocatoria para enfrentar a Costa Rica y México

Repasa la convocatoria de Panamá Femenina para enfrentar a Costa Rica y México en duelos amistosos para la próxima fecha FIFA.

Panamá Femenina ya tiene convocatoria para enfrentar a Costa Rica y México
Panamá Femenina ya tiene convocatoria para enfrentar a Costa Rica y MéxicoFEPAFUT

La selección de Panamá Femenina ya tiene su convocatoria para los partidos amistosos ante Costa Rica y México que serán los rivales de Toña Is para el 27 de noviembre y 3 de diciembre en suelo azteca.

CONVOCADAS DE PANAMÁ FEMENINA PARA AMISTOSOS

PORTERAS

YENITH BAILEY

SANTA FE FC (PAN)

MARÍA CERVANTES

MARIO MENDEZ FC (PAN)

VALESKA DOMÍNGUEZ

MARIO MÉNDEZ (PAN)

DEFENSAS

WENDY NATIS EC BAHIA (BRA)

SARA NIETO INTER FC (PAN)

REBECA ESPINOSA UMECIT FC (PAN)

MICKEYLIS GUTIÉRREZ SANTA FE FC (PAN)

KATHERINE CASTILLO DEP. CALI (COL)

YULIETH ARAÚZ MARIO MÉNDEZ FC (PAN)

CARINA BALTRIP REYES SS LAZIO (ITA)

ROSARIO VARGAS (MADRID CLUB DE FÚTBOL FEMENINO (ESP)

VOLANTES

CARMEN MONTENEGRO PANAMÁ CITY (PAN)

MARTA COX (XOLOS FC (MEX)

AALIYAH GIL PANAMÁ CITY (PAN)

YAMILETH PALACIO WFC SAMEGRELO (GEO)

ERICKA ARAÚZ MARIO MÉNDEZ FC (PAN)

KARLA RIVAS SANTA FE FC (PAN)

ALISON ONODERA SANTA FE FC (PAN)

ALDRITH QUINTERO AL HILAL SFC (KSA)

RILEY TANNER SPOKANE ZEPHYR (USA)

SHERLINE KING JONES COLLEGE (USA)

DELANTERAS

MILAGRO ROBERTS INTER FC (PAN)

ANA QUINTERO UTEP SOCCER (USA)

LINETH CEDEÑO

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