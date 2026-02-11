Panamá Sub-17: "Teníamos que hacer respetar la casa", Estevis López

Estevis López, capitán de la Selección de Panamá Sub-17 habló luego de la clasificación al Mundial Sub-17 de Qatar tras el contundente triunfo ante Nicaragua 4-1.

"No tengo palabras por el rendimiento de mi equipo hoy, la verdad que lo hicimos bien y no tuvimos un bajón, nada más que calmamos un poco el partido y ellos nos supieron presionar, pero gracias a Dios pudimos tener esa clasificación y es lo que anhelábamos", expresó López.

Más reacciones de Estevis López

El jugador del Veraguas United añadió: "Cómo esto era un clásico teníamos que hacer respetar la casa, pero gracias a Dios pudimos mantener la tranquilidad y hacer respetar nuestra casa".

Elogios hacia sus compañeros: "La responsabilidad la tiene todo el equipo, no cae solamente en mí, la verdad estoy muy feliz por el rendimiento de cada uno de mis compañeros".