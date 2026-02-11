Panamá Sub-17: "Sabíamos que nos jugábamos el pase al Mundial", Felipe Baloy

Felipe Baloy, DT de Panamá Sub-17 que clasificó al Mundial Sub-17 de Qatar elogió el trabajo de varios de sus jugadores, tras lograr el objetivo.

"Sabíamos que nos jugábamos el pase al Mundial, nosotros no íbamos a depender de un empate, nosotros siempre pensábamos en el ganar el partido y los chicos lo demostraron desde el minuto uno, ellos se merecen un aplauso por el esfuerzo desde el día uno a pesar del poquito tiempo siempre estuvieron disponibles, siempre tenían esas ganas de hacer lo que nosotros le pedíamos, la preparación, todas las cosas que nosotros le hablábamos, lo hicieron con muchas ganas y disposición, el resultado de esto hoy lo demostraron".

Sobre el capitán del equipo dijo: "Sabemos de la calidad de Estevis (López), sabemos lo que nos puede dar, nosotros lo hemos llevado muy bien, hablamos con él, le hicimos entender que es un jugador importantísimo en el equipo, que si él juega para el equipo, el equipo siempre va a jugar para él. Demostró que puede jugar colectivamente.

Otro de los destacados por Baloy fue Lucas Norte: "Un chico inteligente, un chico que siempre está dispuesto a hacer lo que se le pida, un chico que tiene las ganas de jugar, desde el día uno notamos que tienen mucha capacidad, tiene mucha visión, se posiciona muy bien".