La Selección de Panamá, segundos en el Grupo A con nueve puntos y un récord de 3-0-1, enfrentará a Estados Unidos en la segunda semifinal del Campeonato de Niños Sub-15 de la CONCACAF.
Estados Unidos continúa la defensa del título tras terminar primero en el Grupo B con seis puntos y un récord de 2-0-1. Los norteamericanos comenzaron con una victoria 2-0 sobre Arabia Saudita, luego cayeron ante Costa Rica y cerraron la fase de grupos con un triunfo 2-1 sobre Canadá.
PANAMÁ VS ESTADOS UNIDOS: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SEMIFINAL DEL CAMPEONATO DE NIÑOS SUB-15
- Fecha: Sábado, 9 de agosto de 2025
- Hora: 12:00 p.m.
- Lugar: Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol
- Dónde ver: En vivo por Únicos y más detalles en rpctv.com
FUENTE: CONCACAF