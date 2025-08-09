Marea Roja Marea Roja -  9 de agosto de 2025 - 09:43

Panamá vs Estados Unidos: Fecha, hora y dónde ver Semifinal del Campeonato de Niños Sub-15

Conoce todos los detalles de la semifinal que jugará Panamá ante Estados Unido en el Campeonato de Niños Sub-15.

Panamá vs Estados Unidos: Fecha

Panamá vs Estados Unidos: Fecha, hora y dónde ver Semifinal del Campeonato de Niños Sub-15

FOTO: CONCACAF

La Selección de Panamá, segundos en el Grupo A con nueve puntos y un récord de 3-0-1, enfrentará a Estados Unidos en la segunda semifinal del Campeonato de Niños Sub-15 de la CONCACAF.

Los Canaleros comenzaron con una derrota frente a Honduras, pero se recuperaron con victorias ante El Salvador, Nicaragua y México. El capitán Alfredo Maduro marcó seis goles en la fase de grupos y es el máximo goleador del torneo hasta el momento.

Estados Unidos continúa la defensa del título tras terminar primero en el Grupo B con seis puntos y un récord de 2-0-1. Los norteamericanos comenzaron con una victoria 2-0 sobre Arabia Saudita, luego cayeron ante Costa Rica y cerraron la fase de grupos con un triunfo 2-1 sobre Canadá.

PANAMÁ VS ESTADOS UNIDOS: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SEMIFINAL DEL CAMPEONATO DE NIÑOS SUB-15

  • Fecha: Sábado, 9 de agosto de 2025
  • Hora: 12:00 p.m.
  • Lugar: Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol
  • Dónde ver: En vivo por Únicos y más detalles en rpctv.com

FUENTE: CONCACAF

En esta nota:
Seguir leyendo

Serie Mundial Junior 2025: Pequeñas Ligas de Antón clasifica a la final

Panamá anuncia preselección para la AmeriCup 2025

Ranking WBSC: Panamá se mantiene en la novena posición

Recomendadas

Últimas noticias