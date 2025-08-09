Panamá vs Estados Unidos: Fecha, hora y dónde ver Semifinal del Campeonato de Niños Sub-15 FOTO: CONCACAF

La Selección de Panamá, segundos en el Grupo A con nueve puntos y un récord de 3-0-1, enfrentará a Estados Unidos en la segunda semifinal del Campeonato de Niños Sub-15 de la CONCACAF.

Los Canaleros comenzaron con una derrota frente a Honduras, pero se recuperaron con victorias ante El Salvador, Nicaragua y México. El capitán Alfredo Maduro marcó seis goles en la fase de grupos y es el máximo goleador del torneo hasta el momento.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse