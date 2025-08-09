LPF: El CD Plaza Amador mantiene su invicto en cuatro jornadas

El conjunto del CD Plaza Amador rugió en la jornada 4 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO), tras superar 3-2 al Alianza FC en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Los dirigidos por Mario Méndez abrieron el marcador al minuto 7' por intermedio de Yoameth Murillo, quien empujó el balón al fondo de las redes después de un gran centro de Ricardo Phillips.

Al minuto 30' Ricardo Buitrago marcó desde el punto penal para responder a un gol de Reynaldinho Verley (13') y cuando John Jairo Alvarado puso la igualdad nuevamente al 63' desde el punto penal, apareció Jorlian Sánchez al 90+5 también de penalti para darle el triunfo a los "Leones".

Líderes invictos en el Clausura 2025 de la LPF

El Plaza Amador ha mostrado un gran nivel en el Torneo Clausura de la LPF, liderando la Conferencia Este con 12 puntos en cuatro fechas.

Ahora, se enfocarán en su partido de Copa Centroamericana de este martes, ante el Antigua GFC de Guatemala.