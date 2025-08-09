Campeonato de Niños Sub-15: Partidos para hoy sábado 9 de agosto

Las emociones de la Liga A del Campeonato de Niños Sub-15 de la CONCACAF continúan hoy, sábado 9 de agosto con dos cruces de alto nivel en las semifinales que se disputan en Alajuela, Costa Rica.
De esta manera, Panamá enfrentará a Estados Unidos por un boleto a la final.
Partidos para hoy sábado 9 de agosto - Campeonato de Niños Sub-15 de CONCACAF
- México vs Costa Rica - 10:00 a.m - Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol
- Panamá Sub-15 vs Estados Unidos - 12:00 p.m - Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol (En vivo por ÚNICOS)