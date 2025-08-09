Campeonato de Niños Sub-15: Partidos para hoy sábado 9 de agosto FOTO: FPF

Las emociones de la Liga A del Campeonato de Niños Sub-15 de la CONCACAF continúan hoy, sábado 9 de agosto con dos cruces de alto nivel en las semifinales que se disputan en Alajuela, Costa Rica.

El onceno Nacional dirigido por el DT Leonardo Pipino finalizó segundo en el grupo A, tras caer 1-2 ante Honduras y ganarle 4-2 a El Salvador, 4-0 a Nicaragua y 3-2 a México.

