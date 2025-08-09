Campeonato de Niños Sub-15 Marea Roja -  9 de agosto de 2025 - 07:40

Campeonato de Niños Sub-15: Partidos para hoy sábado 9 de agosto

Repasa a continuación los partidos que se disputarán hoy en la Liga A del Campeonato de Niños Sub-15.

FOTO: FPF

Las emociones de la Liga A del Campeonato de Niños Sub-15 de la CONCACAF continúan hoy, sábado 9 de agosto con dos cruces de alto nivel en las semifinales que se disputan en Alajuela, Costa Rica.

El onceno Nacional dirigido por el DT Leonardo Pipino finalizó segundo en el grupo A, tras caer 1-2 ante Honduras y ganarle 4-2 a El Salvador, 4-0 a Nicaragua y 3-2 a México.

De esta manera, Panamá enfrentará a Estados Unidos por un boleto a la final.

Partidos para hoy sábado 9 de agosto - Campeonato de Niños Sub-15 de CONCACAF

  • México vs Costa Rica - 10:00 a.m - Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol
  • Panamá Sub-15 vs Estados Unidos - 12:00 p.m - Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol (En vivo por ÚNICOS)
