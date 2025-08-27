MAREA ROJA Marea Roja -  27 de agosto de 2025 - 15:03

Posible convocatoria de la selección de Panamá de Thomas Christiansen

La selección de Panamá de Thomas Christiansen se prepara para los duelos de eliminatorias ante Surinam y Guatemala.

La selección de Panamá de Thomas Christiansen enfrentará a Surinam el próximo 4 de septiembre y a Guatemala el 10 de septiembre y traemos la posible convocatoria que se revelará el jueves.

Posible convocatoria de la selección de Panamá

Porteros

Luis Mejía

Orlando Mosquera

César Samudio

Defensas

Fidel Escobar

Andrés Andrade

José Córdoba

Edgardo Fariña

César Blackman

Eric Davis

Michael Amir Murillo

Jorge Gutiérrez

Mediocampistas

Adalberto Carrasquilla

Cristian Martínez

Aníbal Godoy

Carlos Harvey

Volantes

Édgar Yoel Bárcenas

José Luis Rodríguez

Ismael Díaz

César Yanis

Azarías Londoño

Everardo Rose

Delanteros

Cecilio Waterman

José Fajardo

Tomás Rodríguez

