 Posible convocatoria de la selección de Panamá de Thomas Christiansen

La selección de Panamá de Thomas Christiansen enfrentará a Surinam el próximo 4 de septiembre y a Guatemala el 10 de septiembre y traemos la posible convocatoria que se revelará el jueves.
Luis Mejía
Orlando Mosquera
César Samudio
Defensas
Fidel Escobar
Andrés Andrade
José Córdoba
Edgardo Fariña
César Blackman
Eric Davis
Michael Amir Murillo
Jorge Gutiérrez
Mediocampistas
Adalberto Carrasquilla
Cristian Martínez
Aníbal Godoy
Carlos Harvey
Volantes
Édgar Yoel Bárcenas
José Luis Rodríguez
Ismael Díaz
César Yanis
Azarías Londoño
Everardo Rose
Delanteros
Cecilio Waterman
José Fajardo
Tomás Rodríguez