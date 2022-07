Premundial Femenino: Día, hora y dónde ver en vivo Panamá vs Trinidad y Tobago

El entrenador de la 'roja femenina' señaló en una entrevista que no quiere empate, el buscará la victoria ante Trinidad y Tobago porque esa es la meta, sumar tres puntos.

"No hay nada en que confiarse, ahorita la diferencia de goles, no vamos a buscar un empate, vamos a buscar la victoria no importa quién sea, a Trinidad y Tobago no la ido bien en los dos primeros juegos, ellos también necesitan ganar al igual que nosotros y vamos a salir a ganar, el plan de juego sigue".

En este Premundial Femenino de Concacaf W, Panamá no tiene puntos, al igual que su rival Trinidad y Tobago y tampoco tienen goles a su favor.

La baja de Panamá Femenina será la defensora Katherine Castillo por acumulación de tarjetas.

FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN VIVO EL PANAMÁ FEMENINA VS TRINIDAD Y TOBAGO POR UN BOLETO AL REPECHAJE:

Fecha: Lunes, 11 de julio de 2022

Hora: 6:00 pm

Lugar: Estadio Universitario, Monterrey-México

Dónde ver: Sintoniza este partido por ESPN o Star+