Nacho Quintana: No queremos empate, vamos a salir a ganar

Nacho Quintana volvió a ser claro sobre la formación y estrategia que tuvo que utilizar para evitar una goleada de las campeonas olímpicas en el Premundial Femenino de Concacaf.

"Teníamos que contrarrestar al rival, que era muy fuerte, con jugadoras del Tottenham, de la Juventus, del Manchester City, de los mejores clubes del mundo y la solidaridad y el grupo que acato todo salimos adelante".

CON TODO POR EL REPECHAJE

El entrenador mexicano aseguró que no quiere empate, buscará la victoria, sin confiarse y es lo que quiere hacerle entender a Panamá Femenino para este último encuentro del Premundial Femenino de Concacaf W.

"No hay nada en que confiarse, ahorita la diferencia de goles, no vamos a buscar un empate, vamos a buscar la victoria no importa quién sea, a Trinidad y Tobago no la ido bien en los dos primeros juegos, ellos también necesitan ganar al igual que nosotros y vamos a salir a ganar, el plan de juego sigue".

Para culminar, Nacho Quintana hace un llamado al fútbol nacional femenino de Panamá para que la situación mejore y tengan la misma importancia que en países vecinos.

"Hay un llamado de atención fuerte, las selecciones vienen a competir con los que trabajan sus ligas locales, si vemos la de Costa Rica son jugadoras locales y están muy bien, nosotros tenemos que reforzar nuestras ligas locales y las infraestructuras".