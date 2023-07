Riley Tanner contó a Diario Pro, lo orgullosa que está al representar a Panamá

Frozen señaló que le cuesta mucho el idioma español y que se frustra con ella misma por no poder entender a sus compañeras, pero confesó que la han apoyado en todo momento.

"Es difícil, me enojo conmigo misma más que nada, ellas súper alentadoras cuando intento hablar con ellas y he intentado, me descargue duolingo y he estado viendo vídeos y es como estar en el día a día aquí con ellas y ya siento que mi español ha mejorado".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDiario_Pro%2Fstatus%2F1682911267869057024&partner=&hide_thread=false Riley “Frozen” Tanner: “para mi es un gran orgullo poder representar a #Pan en el Mundial, el país de mi madre, de mis abuelos” - escucha aquí todo lo que dijo a @LuisAlejo20 antes del debut de Panamá en #FIFAWomensWorldCup https://t.co/dnL8k1Fnlq — Diario Pro (@Diario_Pro) July 23, 2023

"La experiencia ha sido increíble y no la cambiaría por nada en el mundo, el equipo me ha apoyado bastante. Jugar para Nacho muy genial, creo que es un gran entrenador, una buena persona y ayuda bastante".

Riley Tanner fue llamada para representar a Panamá Femenina porque su mamá es panameña y menciona que su familia está muy orgullosa por lo que está viviendo.

"Es tan genial, mi mamá y mi papá me han apoyado tanto en la vida y representar el país de mi mamá es algo tan especial para mí, ellos están muy orgullosos de mí y me piden que disfrute cada momento".

¿Quién es la más divertida del grupo?

"Ellas siempre bailan, creo que la jugadora más divertida es Erika, ella siempre baila, es buena bailarina, es una luz para el equipo una persona tan importante para este equipo".