Selección de Panamá: Adalberto Carrasquilla y su regreso tras perderse la Copa Oro

Después de perderse los dos partidos de la pasada fase de Eliminatorias CONCACAF y la última Copa Oro 2025 por lesión, el mediocampista Adalberto Carrasquilla está de vuelta y listo para aportar todo su talento con la Selección de Panamá en este inicio de la Ronda Final de las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Carrasquilla, de 26 años, viene de sufrir un desgarro con su club, el Pumas, del fútbol mexicano, que lo dejó fuera en el mes de mayo cuando el elenco panameño se preparaba para asistir a una nueva edición del torneo más importante de CONCACAF.

El elegido Mejor Jugador de la CONCACAF el año pasado habló el martes 2 de septiembre en rueda de prensa, antes de la práctica en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá, donde entre varios temas recalcó que extrañaba vestir los colores de la Selección Nacional.

“La verdad es que ya extrañaba estar con los compañeros y vestir la camiseta de la Selección”, expresó el jugador.

“Lamentablemente no pude estar la última vez por la lesión”.

¿Cuándo fue el último partido de Adalberto Carrasquilla con la Selección de Panamá?

El último partido de Carra con Panamá fue en la final de la pasada edición de la Liga de Naciones en la derrota por 1-0 frente a México, en el mes de marzo, en el SoFi Stadium, en Estados Unidos.

El número 8 de la escuadra nacional respondió ante las dudas sobre su estado físico, donde respondió que ya se siente recuperado y en total ritmo para nuevamente tomar las riendas del mediocampo de Panamá.

“Ya hoy en día me siento muy bien, llego con muchos minutos acumulados en esta nueva temporada y siento que llegó bien físicamente para estos partidos”.

Con los Pumas, Carrasquilla ha disputado todos los 7 partidos que van de esta temporada de la Liga MX y suma 3 asistencias, convirtiéndole en una de las figuras más importantes del club.

FUENTE: FPF