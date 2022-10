Selección de Panamá: Alfredo Stephens agradecido por un nuevo llamado

"Bien la verdad muy bien, como si fuera la primera vez, a trabajar para lo que se viene, el grupo ha llegado, adaptando muy rapido, sabemos que no jugamos amistosos, que cuando salimos a jugar queremos ganar".

Alfredo Stephens habló después de los entrenamientos de este sábado sobre su orgullo de representar a Panamá.

El jugador panameño estuvo la temporada pasada en Ecuador y luego saltó de vuelta al fútbol venezolano dónde cerró un torneo con un buen rendimiento.

"Físicamente estoy bien, terminando con el club. En Ecuador no me fue tan bien, a pesar que anoté goles pero a veces es así, después llegué a Venezuela y me recibieron de mejor manera".

El Galgo resaltó que siempre estará feliz y orgulloso de representar a su país, no importa el rival que sea, siempre lo respetará pero jugará siempre a su 100%.

"Dios mediante si estoy en los convocados, siempre es felicidad, siempre es orgullo representar a mi país y aprovechar las oportunidades al máximo. Todos los rivales se respetan hay que salir a jugar, con la misma mentalidad siempre".