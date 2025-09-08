Selección de Panamá: Alineación para enfrentar a Guatemala

La selección de Panamá se enfrentará a Guatemala en el partido por las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF y lo harán con varios cambios con respecto al once titular con el que se jugó en la ciudad de Paramaribo, Surinam.

El DT Thomas Christiansen presentó su alineación titular, con 4 cambios para un crucial duelo desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, de la ciudad de Panamá.

Alineación de la Selección de Panamá

Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis, Aníbal Godoy, Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, Édgar Yoel Bárcenas y José Fajardo.

"La Roja" buscará sumar 3 puntos en casa, después del duro empate sin goles de visita, en ese inicio de la fase final de las eliminatorias de la región.

Historial

El historial entre Panamá y Guatemala habla de que ambos equipos se han enfrentado en 41 ocasiones con saldo favorable para la escuadra panameña con 18 victorias, 11 empates y 12 triunfos para los guatemaltecos.

Panamá y Guatemala se verán las caras en vivo por RPC desde las 7:30 P.M. con la previa y el pitazo inicial a las 8:30 P.M.