Selección de Panamá disputará amistosos en África

La Selección de Panamá ya tiene rival para la fecha FIFA del mes de marzo en la continuación de su preparación con miras a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen estarán viajando a África para medirse al seleccionado de Sudáfrica en dos partidos amistosos programados para el viernes 27 y martes 31 de marzo, en una sede por definir.

Amistosos de la selección de Panamá

Ambos partidos representan una oportunidad importante para Panamá al tratarse de un rival de la Confederación Africana de Fútbol, cuyas características físicas y tácticas guardan similitud con Ghana, selección a la que el onceno nacional estará enfrentando en su debut en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio en Toronto, Canadá.

Además, estos compromisos marcarán un hecho histórico para el fútbol panameño, ya que será la primera vez que la Selección Mayor dispute un partido en el continente africano.

Pero, no será la primera vez que Panamá y Sudáfrica se enfrenten en un partido oficial.

Las dos selecciones ya cuentan con un antecedente que fue por la Copa Oro 2005 cuando Panamá venció a Sudáfrica en la fase de los cuartos de final al superarla en la tanda de los penales por 4-3, luego de igualar 1-1, en un encuentro disputado en el Reliant Stadium, en Houston, Texas.

Antecedentes

Recordemos Panamá está ubicado en el grupo L de la Copa del Mundo 2026 junto a las selecciones de Ghana, Croacia e Inglaterra, mientras que Sudáfrica está en el grupo A junto a México, Corea del Sur y el ganador del repechaje UEFA D que comprende las selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa.

En el caso de Sudáfrica, los apodados Bafana Bafana serán los encargados de disputar el encuentro inaugural del Copa del Mundo frente a México el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

La escuadra sudafricana, liderada por el DT belga Hugo Broos, aparece en la posición 60 del ranking FIFA del mes de enero, mientras que Panamá está ubicada en la posición 33.

Para Sudáfrica será su cuarta participación en una Copa del Mundo tras decir presente en las ediciones de Francia 1998, Corea y Japón 2002 y la edición del 2010 donde fueron anfitriones.

FUENTE: FEPAFUT