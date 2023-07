Selección de Panamá: El capitán Aníbal Godoy habla del dolor de perder la final

"Duele por como jugamos una final, duele porque si tu dices que el equipo no jugó, el equipo no llegó, no tuvo oportunidades, uno dice no merecemos, pero el equipo estuvo ahí, estuvo cerca, tuvimos ocasiones", mencionó el mediocampista del Nashville de la MLS.

"Entonces duele más por todo eso, los muchachos lo intentaron, luchamos y tuvimos una personalidad muy grande para afrontar esta final", añadió Aníbal Godoy, capitán de "La Roja" del DT Thomas Christiansen.

Aníbal Godoy mostró una vez más gran liderazgo dentro y fuera de la cancha con la selección de Panamá, guiando al onceno a la lucha por los máximos honores de la competición de selecciones de la CONCACAF.