Selección de Panamá está lista para su primer encuentro en China 

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffepafut%2Fstatus%2F1722748861813272905&partner=&hide_thread=false ¡LISTOS PARA EL ENCUENTRO!



La Selección de Panamá entrenó este jueves por última vez en el Estadio Qingchun, antes de medirse al Qingdao Hainiu FC, en su debut en la gira por China.#TodosyTodasSomosPanamá pic.twitter.com/48Ky2nGQLb — FEPAFUT (@fepafut) November 9, 2023

El primer rival será Qingdao Huanghai FC, en un encuentro a disputarse a las 6:30 a.m. (hora panameña) y los otros dos partidos serán ante la selección de Uruguay Sub-20 el 12 de noviembre (2:00 a.m.) y el 18 de noviembre (1:00 a.m.).