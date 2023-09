Selección de Panamá: "Estaba triste, estoy triste sobre la cancha", Aníbal Godoy

Aníbal Godoy, tema cancha en Penonomé

"Estaba triste, estoy triste sobre la cancha, porque parecía que jugáramos nosotros antes del partido como visitantes, no se nos dio el placer de nosotros entrenar, yo no conocía la cancha, primera vez que vengó al estadio de la U y por ahí nos dieron 30 minutos de reconocimiento, eso ni cuando juegas de visita te lo dan, por regla de FIFA te dan una hora, creo que no se que es lo que está pasando", señaló el capitán en zona mixta luego del partido ante Martinica.

"Si nosotros nos estamos jugando algo importante que es Copa América y clasificar para novi9embre creo que si seguimos jugando aquí va a ser complicado, no es excusa, hoy sacamos un resultado difícil, somos profesionales y tenemos que adaptarnos a lo que venga, pero el grupo en general no se sentía cómodo con esta situación porque creo que para lo que nos estamos jugando nosotros tenemos un estadio que es el Rommel Fernández, sabemos que somos fuertes ahí y que más allá que estén en remodelación se pude dar une espacio a la selección mayor", finalizó el jugador del Nashville.

Ahora Panamá dirigida por Thomas Christiansen viajará Guatemala paras enfrentar su segundo compromiso de la fecha FIFA.