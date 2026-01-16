Selección de Panamá: "Estamos buscando un puesto", José Murillo

José Murillo brindó declaraciones en Bolivia previo a lo que será el amistoso de la Selección de Panamá ante el país local el domingo 18 de enero a las 4:00 P.M.
"Gasper" también habló de lo que significa vestir la camiseta nacional y lo que se juegan en estos amistosos: "Cualquier tipo de amistoso, siempre representar a Panamá para muchos es un privilegio, algo que va en base de cómo tu trabajas, es como un premio por las cosas que vienes haciendo en tu club, por allí muchos compañeros y yo estamos conscientes de lo que se juega y vamos afrontarlos de la mejor manera para seguir sumando convocatoria en la selección".
Reacciones de José Murillo