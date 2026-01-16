Selección de Panamá: "Estamos buscando un puesto", José Murillo

José Murillo brindó declaraciones en Bolivia previo a lo que será el amistoso de la Selección de Panamá ante el país local el domingo 18 de enero a las 4:00 P.M.

"Trabajando fuerte, con mucha intensidad, mucha inteligencia, creo que acá también se juega la concentración, sabemos lo que representa estos amistosos tanto para Bolivia como para Panamá para algunos jugadores del plano local que tienen esa ilusión y esas ganas de poder estar en esa lista final para estar en el mundial", expresó el jugador de Plaza Amador.

