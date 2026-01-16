MAREA ROJA Marea Roja -  16 de enero de 2026 - 17:10

Selección de Panamá: "Estamos buscando un puesto", José Murillo

José Murillo brindó declaraciones en Bolivia previo a lo que será el amistoso de la Selección de Panamá ante el país local el domingo 18 de enero a las 4:00 P.M.

Selección de Panamá: Estamos buscando un puesto

"Trabajando fuerte, con mucha intensidad, mucha inteligencia, creo que acá también se juega la concentración, sabemos lo que representa estos amistosos tanto para Bolivia como para Panamá para algunos jugadores del plano local que tienen esa ilusión y esas ganas de poder estar en esa lista final para estar en el mundial", expresó el jugador de Plaza Amador.

"Gasper" también habló de lo que significa vestir la camiseta nacional y lo que se juegan en estos amistosos: "Cualquier tipo de amistoso, siempre representar a Panamá para muchos es un privilegio, algo que va en base de cómo tu trabajas, es como un premio por las cosas que vienes haciendo en tu club, por allí muchos compañeros y yo estamos conscientes de lo que se juega y vamos afrontarlos de la mejor manera para seguir sumando convocatoria en la selección".

