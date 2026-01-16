Mundial 2026: FIFA reveló el campamento base de la Selección de Panamá

FIFA informó a la Federación Panameña de Fútbol la asignación del Nottawasaga Training Site como sede de la base operativa de la Selección de Panamá en el Mundial 2026 .

Anunciamos nuestro campamento base para el próximo @FIFAWorldCup .



Nottawasaga Training Site



Ubicado en la ciudad de New Tecumseth, en Ontario, Canadá .



Detalles https://t.co/Fl89r48ImH pic.twitter.com/fqz11QnzKq — FEPAFUT (@fepafut) January 16, 2026

Panamá disputará sus dos primeros partidos de la Copa del Mundo en Toronto, Canadá, el próximo 17 de junio frente a Ghana y el 23 de junio ante Croacia, en lo que son sus dos primeros encuentros por el Grupo L. Seguidamente, el equipo liderado por el DT Thomas Christiansen estará viajando a Nueva York para medirse al seleccionado de Inglaterra, el próximo 27 de junio, en el cierre de la fase de grupos.

Miguel Zúñiga, secretario general de la Federación, se mostró contento por la decisión de la FIFA y resaltó los beneficios para el seleccionado nacional de poder mantenerse de la sede de sus dos primeros partidos en el Mundial.

“La opción de poder tener nuestro campamento base cerca de Toronto implica beneficios importantes para nuestra selección, sobre todo entendiendo que nuestros dos primeros juegos son en Toronto. Primero porque limita movimientos largos que pueden afectar la capacidad física de nuestros jugadores y segundo porque facilita toda la logística y operación alrededor de la selección. Estamos, tanto el cuerpo técnico de la selección como también la parte operativa y administrativa de la federación, contentos con que esta opción se haya concretado”, explicó.

Por su parte, Christian Núñez, director de Selecciones Nacional, también se expresó en la misma línea resaltando los beneficios logísticos de la decisión.

“Logísticamente era la mejor opción para Panamá y esa fue la línea que usamos en el sorteo. Al tener dos partidos en Toronto eso nos garantizaba que nuestros movimientos iban a ser mínimos, ya que solamente nos vamos a mover a Nueva York en la primera ronda y eso era lo más importante. También deportivamente, de los 66 campamentos bases de FIFA solo 4 cumplían con las condiciones que tiene ese campamento, que son la cancha y el hotel ahí mismo y eso es clave para nuestro cuerpo técnico porque tiene todo ahí mismo. Los otros tenían hotel y luego tienes que moverte a la cancha y eso es súper importante”, detalló.

Datos del campamento base - Mundial 2026

Nottawasaga Training Site

Hotel de concentración : Nottawasaga Inn Resort and Conference Centre

: Nottawasaga Inn Resort and Conference Centre Ciudad : New Tecumseth, ON

: New Tecumseth, ON Instalación de entrenamiento: Nottawasaga Training Site

El campamento base cuenta con un hotel tipo resort, canchas de entrenamiento, centro de reuniones, cuarto médico, oficinas, gimnasio, piscina, salón de conferencias de prensa.

Lugar: New Tocumseth, ON

Pueblo canadiense ubicado en la provincia de Ontario.

Población: 43 mil habitantes

Superficie: 273 mil 87 km2.

