MLB: Bo Bichette llega a los Mets por tres años y 126 millones

Un día después de quedarse cortos en la puja por Kyle Tucker , los Mets de Nueva York llegaron a un acuerdo de tres años y US$126 millones con el infielder Bo Bichette , le informó una fuente a Mark Feinsand de MLB .com el viernes. El club no ha confirmado el pacto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLB/status/2012210311734972901?s=20&partner=&hide_thread=false Mets, INF Bo Bichette reportedly agree to 3-year deal, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/q4AlaQDzyv — MLB (@MLB) January 16, 2026

, de MLB.com, informa que los Mets tienen pensando utilizar a Bichette en la antesala. Los Mets adquirieron al intermedista Marcus Semien por el patrullero Brandon Nimmo en noviembre.

La interrogante que rodeaba a Bichette —y a los Azulejos como club— al entrar a la temporada pasada era si el 2025 sería un año de repunte o más de lo mismo, luego de que el equipo terminara en el último lugar en el Este de la Liga Americana.

Tanto el jugador como el equipo respondieron de manera enfática. Tras una campaña del 2024 empañada por lesiones y bajo rendimiento, Bichette recuperó su forma como el bateador estelar que encabezó la Liga Americana en hits durante el lapso de tres temporadas del 2021 al 2023. Mientras tanto, los Azulejos ganaron el Este de la Liga Americana y quedaron a una victoria de un título de Serie Mundial.

Al finalizar la campaña, Toronto le extendió una oferta calificada a Bichette, la cual el infielder rechazó. La oferta, que le habría pagado US$22.025 millones para el 2026, lo ataba a una compensación del Draft amateur; los Azulejos recibirán una selección del Draft del 2026 después de la cuarta ronda, al firmar Bichette con otro club.

Bo Bichette y su habilidad a la ofensiva - MLB

Bichette es uno de los outs más difíciles del béisbol. La temporada pasada, el torpedero tuvo línea ofensiva de .311/.357/.483 con 18 jonrones y 94 empujadas. A pesar de perderse la mayor parte del último mes de la campaña regular debido a una lesión, sus 181 hits se quedaron a sólo cuatro del liderato de MLB.

En septiembre pasado, Bichette se lesionó la rodilla izquierda deslizándose en el plato. Se perdió el resto de la campaña regular y las primeras dos rondas de la postemporada. Pero regresó para la Serie Mundial contra los Dodgers, a pesar de que su rodilla no estaba al 100%.

Aunque la capacidad de correr de Bichette estaba comprometida, no pareció afectar su rendimiento en el plato: Bateó .348/.444/.478 y remolcó seis carreras, incluidas tres con un cuadrangular de 442 pies por el jardín central en el Juego 7.

FUENTE: MLB