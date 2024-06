Selección de Panamá: "Hay que trabajar bien y si toca, aprovechar la oportunidad"

"Feliz de estar aquí co el grupo nuevamente, ahora toca preparar el partido con Guyana y con Monserrat que sabemos que no va a ser nada fácil, hay que aprovechar la localia, luego ir de visita y tratar de hacer buen partido", mencionó el jugador de 28 años de edad.

"Me siento bien, bastante bien, he tenido buen rendimiento, la verdad que mental y físicamente me siento muy bien. Estoy bastante contento con volver aquí y sabemos de de aquí hay bastantes jugadores que quieren estar aquí, pero bueno como lo ha mencionado el profe, aquí están los que mejores están, los mejores 26 y nada, si estamos aquí por algo", añadió.

Aprovechar la oportunidad en la selección de Panamá

"Siempre hay que mantenerse, entrenar bien, y como sigo diciendo hay que trabajar bien y si toca aprovechar la oportunidad", destacó.

"La Roja" vuelve a disputar partido el jueves 6 de junio en el inicio de las eliminatorias camino al Mundial 2026.