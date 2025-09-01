Selección de Panamá: José Luis Rodríguez y el objetivo claro, los 3 puntos

El extremo de Juárez FC del fútbol mexicano José Luis Rodríguez habló previo al entrenamiento de la selección de Panamá , que prepara los últimos detalles desde el Estadio Rommel Fernández previo a su encuentro ante Surinam, primer rival de la doble fecha de duelos de eliminatorias mundialistas.

Rodríguez, de 27 años de edad respondió preguntas a los medios de comunicación, en una de ellas recordando aquel joven que soñaba con vestir la camiseta de su país.

Un sueño y un nuevo objetivo de la selección de Panamá

"Creo que hace 7 años era un joven que quería cumplir sus sueños, estar en la selección mayor y tener una trayectoria larga, creo que han cambiado muchas cosas, en aquel momento pude cumplir mis sueños, de ahí en adelante traté de hacer lo mejor posible, no había disputado un partido de eliminatorias, pero ahora soy un jugador con mucha experiencia, he jugado un mundial y una eliminatoria previa", señaló Puma.

"El equipo tiene que ir partido a partido, el rival que somos y la exigencia que tenemos, si queremos ir al mundial cada partido tenemos que ir por los 3 puntos, empezando ahora con Surinam, el grupo tiene que estar mentalizado en eso", añadió.

La vuelta de Bárcenas

"La verdad lo vi bastante bien, todos sabemos la calidad que tiene Yoel, lo pones de lateral, de extremo, de media punta y en todas por su capacidad física te lo hace bien, la verdad que desde que regresó lo viene haciendo muy bien, estamos contentos todos de tenerlo aquí , es un jugador que me recibió aquí en la selección, le tengo mucho cariño y contento que este aquí y nos va a aportar mucho", finalizó.