LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  10 de enero de 2026 - 14:54

LPF: Partidos para la jornada 1 del Clausura 2026

Repasa a continuación los partidos a disputarse en la jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la LPF TIGO.

FOTO: PLAZA AMADOR

Las acciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO) iniciarán con seis choques de alto nivel que ponen el punto de partida en la carrera por el título, que tiene como dueño al CD Plaza Amador (bicampeón).

El viernes 16 de enero se pondrá en marcha el torneo con el duelo entre Veraguas United y CD Universitario en Santiago.

Partidos para la jornada 1 - Clausura 2026 de la LPF

Viernes, 16 de enero

  • Veraguas United vs CD Universitario - Estadio Aristocles “Toco” Castillo (8:30 pm)

Sábado, 17 de enero

  • Herrera FC vs CAI - Estadio Gustavo Posam (4:00 pm)
  • San Francisco vs Unión Coclé - Estadio Agustín "Muquita" Sánchez (6:15 pm)
  • CD Plaza Amador vs Sporting San Miguelito - Cos Sports Plaza (8:30 pm)

Domingo, 18 de enero

  • Alianza FC vs Tauro FC - Estadio Rommel Fernández (7:15 pm) En vivo por RPC

Lunes, 19 de enero

  • UMECIT FC vs Árabe Unido - Estadio Los Andes (8:30 pm)

