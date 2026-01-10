LPF: Partidos para la jornada 1 del Clausura 2026

Las acciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO) iniciarán con seis choques de alto nivel que ponen el punto de partida en la carrera por el título, que tiene como dueño al CD Plaza Amador (bicampeón).
Partidos para la jornada 1 - Clausura 2026 de la LPF
Viernes, 16 de enero
- Veraguas United vs CD Universitario - Estadio Aristocles “Toco” Castillo (8:30 pm)
Sábado, 17 de enero
- Herrera FC vs CAI - Estadio Gustavo Posam (4:00 pm)
- San Francisco vs Unión Coclé - Estadio Agustín "Muquita" Sánchez (6:15 pm)
- CD Plaza Amador vs Sporting San Miguelito - Cos Sports Plaza (8:30 pm)
Domingo, 18 de enero
- Alianza FC vs Tauro FC - Estadio Rommel Fernández (7:15 pm) En vivo por RPC
Lunes, 19 de enero
- UMECIT FC vs Árabe Unido - Estadio Los Andes (8:30 pm)