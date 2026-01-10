¡GOLEADA! Manchester City no tuvo piedad del Exeter City en tercera ronda de FA Cup

El Manchester City anotó dos dígitos al vencer al Exeter City por 10-1 en la tercera ronda de la FA Cup con Antoine Semenyo y Ryan McAidoo marcando en sus debuts.
El City se adelantó por cuatro goles antes del descanso gracias a las anotaciones en propia puerta de Jake Doyle-Hayes (42') y Jack Fitzwater (45+2).
Antoine Semenyo debutó con gol en el Manchester City
El centro de Semenyo fue desviado por Rico Lewis (49') antes de que el fichaje de enero anotara él mismo (54') con una buena definición tras un pase filtrado de Rayan Cherki.
Tijjani Reijnders (71'), Nico O'Reilly (79') y el extremo de la Academia Ryan McAidoo (86') marcaron antes de un brillante gol de consolación de George Birch de Exeter (90').
Pero aún hubo tiempo para un décimo gol de Lewis en una tarde inolvidable que vio al City alcanzar cifras dobles por primera vez en casi cuatro décadas.
FUENTE: MANCHESTER CITY