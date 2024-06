"Veo que los equipos nos ven como nosotros nos enfrentamos a México, se dejan la vida, increíble lo difícil que es aunque no, las condiciones del campo ya lo ven, pero no hay excusa, lo único bueno de esto fueron los tres puntos y ahora pensar en Nicaragua que es el partido directo", expresó Bárcenas.

El jugador del Mazatlán de la Liga MX añadió: "El equipo rival nos estaba estudiando bien, la verdad que respetos al equipo Montserrat, luchó, pero nosotros con calidad lo pudimos sacar. No fluyó, no sabemos por qué, tuvimos las llegadas, pudimos meter más goles, hay que ver qué hicimos bien y qué no".