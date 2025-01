Llamado para Reymundo Williams

"Una felicidad grande, no me lo esperaba, estas oportunidades son así, hay que aprovecharlas, no es frecuente ver aquí en microciclos, ojalá que más adelante esté frecuentemente con la Selección que es lo que se espera y aprovechar las oportunidades para los jugadores que son pocas", expresó el delantero que ya ha formado parte de procesos de selección en categorías menores.