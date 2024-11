Selección de Panamá: "No podemos finalizar el partido así ", José Córdoba AFP

"Nos tocó hoy por no finalizar las que tuvimos, pero queda solamente mirar hacia adelante y mejorar", dijo inicialmente el defensor del Norwich City.

Comentarios en los vestuarios

"Entre nosotros comentamos que no podemos finalizar el partido así, obviamente nos desconcentramos por decir unos quince minutos y nos costó sufrir pero yo personalmente me con que hay que mejorar, hay que estar un poco más concentrados y finalizar porque si no tomamos las oportunidades que tenemos, nos va a costar al final