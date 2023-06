Selección de Panamá: "No tenemos que reprocharnos nada", Aníbal Godoy

"La jugada del gol no la he visto bien, en realidad no la he visto, el arbitro dentro de la cancha me dice que yo no estaba offside, que otro compañero influyó dentro de la jugada, en realidad yo estaba de espaldas, pero bueno son cosas que pasan", mencionó Godoy después del partido en Las Vegas.

"El fútbol no es de merecimiento, pero creo que hoy como le dije a los compañeros no tenemos que reprocharnos nada, jugamos, metimos, creo que lo que no hicimos el jueves hoy completamente distinta, una cara distinta y me voy contento con el grupo pro esa parte", finalizó Aníbal Godoy en la zona flash.