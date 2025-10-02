MAREA ROJA Marea Roja -  2 de octubre de 2025 - 11:27

Selección de Panamá: Novedades en la convocatoria de Thomas Christiansen para octubre

Conoce los nuevos llamados por el entrenador Thomas Christiansen para las eliminatorias de octubre de la selección de Panamá.

Foto: ESTUDIANTES DE MÉRIDA

La selección de Panamá de Thomas Christiansen se enfrentará a El Salvador en el Cuscatlán y a Surinam en el Rommel Fernández por las dos fechas de eliminatorias de este mes de octubre y ya se conoce la lista de convocados.

Nuevos llamados para la selección de Panamá

Thomas Christiansen hace algunos ajustes en su convocatoria, dejando fuera a César Yanis y dando regreso a otros jugadores que ya han estado en el proceso.

  • José Gasper Murillo
  • Azarías Londoño
  • Jiovany Ramos

Estos tres jugadores han sido parte de algunas convocatorias de Thomas Christiansen, sin embargo fueron excluidos por decisión técnica, lesiones u otras razones.

  • Omar Browne, la gran novedad en esta lista, el jugador que milita en Venezuela es llamado para estos partidos, tras un gran momento que está teniendo de vuelta.
