Selección de Panamá: Novedades en la convocatoria de Thomas Christiansen para octubre

La selección de Panamá de Thomas Christiansen se enfrentará a El Salvador en el Cuscatlán y a Surinam en el Rommel Fernández por las dos fechas de eliminatorias de este mes de octubre y ya se conoce la lista de convocados.

CONVOCATORIA OFICIAL Este es el equipo de Thomas Christiansen para las eliminatorias en octubre. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/agjwixlWK5

Nuevos llamados para la selección de Panamá

Thomas Christiansen hace algunos ajustes en su convocatoria, dejando fuera a César Yanis y dando regreso a otros jugadores que ya han estado en el proceso.

José Gasper Murillo

Azarías Londoño

Jiovany Ramos

Estos tres jugadores han sido parte de algunas convocatorias de Thomas Christiansen, sin embargo fueron excluidos por decisión técnica, lesiones u otras razones.