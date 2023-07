Selección de Panamá: "Perfil bajo, dentro de la cancha es donde hablamos", Godoy

Godoy dejó claro que el onceno nacional no se siente favorito en la Copa Oro 2023 y que se mantienen con su siempre perfil bajo.

"Yo se quien ha dicho que nosotros somos favoritos en realidad, a nosotros el técnico no nos ha dicho que somos favoritos , Panamá nunca ha entrado a Copa Oro favorito, jamás, siempre cuando entramos perfil bajo mira donde hemos llegado. El equipo ha demostrado que dentro de la cancha esa donde hablamos", mencionó Aníbal Godoy.

"Lo que pasa afuera de la cancha nosotros tenemos un lema, cajita de fosforo, cerraditos, no escuchamos, no entra nada, no sale nada", añadió el jugador del Nashville de la MLS.

"Mucho crecimiento"

"Crecimiento mucho, tenemos grandes jugadores jugando en buenas ligas y eso lo hemos demostrado dentro de la cancha, los jugadores han sacado la casta, han venido a dar su granito de arena dentro de este grupo y creo que lo de nosotros siempre ha sido grupal", señaló.

Partido a partido

"Nosotros vamos partido a partido, ahora todo pasó, la ronda de grupos pasó, todo empieza de cero, hay tiempos extras, hay penales, entonces tenemos que ser inteligentes, mantener de manejar los partidos, ir partido a partido, segundo a segundo, nosotros queremos llegar a la final, pero para llegar a la final no tenemos que pensar en semifinal, en con quien nos vamos a enfrentar no, tenemos que pensar en Qatar el sábado", finalizó el capitán de la selección de Panamá.

El onceno de Thomas Christiansen se medirán ante Qatar este sábado a las 6:00 P.M. hora de Panamá en el choque por los Cuartos de Final de la edición 2023 de la Copa Oro.