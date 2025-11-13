Selección de Panamá: ¿Qué debe pasar para clasificar directo al Mundial 2026?

En un cerrado compromiso, la Selección de Panamá venció 3-2 a Guatemala en la penúltima fecha de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo al Mundial 2026 .

Los dirigidos por Thomas Christiansen ganaron en el Estadio del Trébol con doblete de Cecilio Waterman y un tanto de José Fajardo.

¿Qué debe pasar para qué la Selección de Panamá clasifique directo al Mundial?

La victoria ante los chapines deja al onceno panameño en la segunda posición del grupo A con 9 puntos y una diferencia de +2 goles, misma cantidad de puntos que tiene Surinam, quien es líder por diferencia de goles con +5.

Panamá cierra la ronda final enfrentando a El Salvador, el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (8:00 pm).

El onceno nacional si quiere clasificar de manera directa al Mundial, debe ganar por más de tres goles y esperar el resultado de Surinam en su partido contra Guatemala en el "Estadio Del Trébol".

En caso de que Surinam empate o pierda en la última fecha y Panamá sume de tres, los nuestros clasificarán sin importar la diferencia de goles.

En caso de terminar segundos, los canaleros tendrían prácticamente asegurado el repechaje (avanzan los dos mejores segundos lugares).