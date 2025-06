Selección de Panamá: "Sé la calidad de central que soy", José Córdoba

"Es parte del fútbol lo que te pasó, yo sé que al pueblo panameño le dolió, a mí personalmente me afectó, pero yo físicamente y mentalmente soy muy fuerte, eso no me va a detener, no me va a parar, sé la calidad de central que soy, sé la persona que soy y sé la mentalidad que tengo", expresó "Coto" sobre lo ocurrido en la pasada final de la Nations League.