Selección de Panamá: Thomas Christiansen habla de la vuelta de César Yanis

El DT de la selección de Panamá Thomas Christiansen habló en Conferencia de Prensa luego de la convocatoria para disputar doble fecha de amistosos, una en la que volvió el extremo César Yanis.

Yanis, de 30 años de edad se metió en la lista de 23 jugadores que se medirán ante Sudáfrica el próximo 27 de marzo en el Moses Mabhida Stadium, en Durban, y el martes 31 de marzo, en el DHL Stadium, en Ciudad del Cabo respectivamente.

La vuelta de Yanis a la selección de Panamá

"El tema de Yanis, desde mi llegada a Panamá ha sido un jugador clave, que siempre ha estado en las convocatorias, en las eliminatorias pues no ha estado por una cosa u otra, pero bueno creo que es el momento para su regreso, está jugando con su equipo, lo está haciendo bien, así que merece la oportunidad", mencionó Christiansen.

El extremo actualmente ha sumado minutos importantes con el Cobresal de la primera división chilena, equipo que actualmente se mantiene en la parte baja de la tabla.