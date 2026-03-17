Selección de Panamá: Novedades en convocatoria de Thomas Christiansen

El DT Thomas Christiansen reveló la lista de convocados de la selección de Panamá para enfrentar amistosos ante Sudáfrica y Brasil, previos a la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

"La Roja" se medirá ante los Bafana Bafana el próximo viernes 27 de marzo en el Moses Mabhida Stadium, en Durban, y el martes 31 de marzo, en el DHL Stadium, en Ciudad del Cabo.

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Novedades en convocatoria de la selección de Panamá

El defensor central Martín Krug del Levante UD de 19 años de edad se metió en la lista al igual que otro joven que ya sabe lo que es anotar con la selección, Kadir Barría.

Además a la convocatoria volvieron dos con experiencia, César Yanis y el defensor Roderick Miller.

El listado incluye a un grupo conformado casi en su totalidad por jugadores que militan en el extranjero, con excepción del defensor Eric Davis, del CD Plaza Amador, de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

LISTA DE CONVOCADOS

GUARDAMETAS

Orlando Mosquera Al-Fahya FC (KSA)

Luis Mejía Nacional (URU)

César Samudio Marathón (HON)

DEFENSAS

César Blackman Slovan Bratislava (SVK)

Jorge Gutiérrez Dep La Guaira (VEN)

Amir Murillo Besiktas (TUR)

Andrés Andrade LASK Linz (AUT)

Martín Krug Levante (ESP)

José Córdoba Norwich City (ENG)

Eric Davis CD Plaza Amador (PAN)

Jiovany Ramos Academia Puerto Cabello (VEN)

Roderick Miller PFC Turan Tovuz (AZE)

VOLANTES

Aníbal Godoy San Diego FC (USA)

Adalberto Carrasquilla Pumas (MEX)

Carlos Harvey Minnesota United (USA)

Cristian Martínez Kiryat Shmona (ISR)

José Luis Rodríguez FC Juárez (MEX)

César Yanis CD Cobresal (CHI)

Yoel Bárcenas Mazatlán FC (MEX)

DELANTEROS

Ismael Díaz León (MEX)

Cecilio Waterman Universidad de Concepción (CHI)

José Fajardo Universidad Católica (ECU)

Kadir Barría Botafogo (BRA)