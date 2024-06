Selección de Panamá: "Tuvimos que haber ganado por goleada", Thomas Christiansen

"No fue el partido que queríamos, todavía no se ha encontrado esa tecla, no teníamos la salida que queríamos desde atrás, eso nos ha afectado el juego en el día de hoy no es excusa el terreno de juego artificial, no nos beneficiaba a la hora de la circulación del balón, pero hay que seguir intentándolo, la circulación del balón, al final hemos tenido los tres puntos que es lo más importante", fueron las primera palabras de Thomas en conferencia.