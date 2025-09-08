Selección de Panamá: Un autocrítico José Luis Rodríguez después de duelo ante Guatemala

El extremo del Juárez FC de la Liga MX José Luis Rodríguez lució autocrítico en zona mixta, después de que la selección de Panamá empatara en marcador de 1-1 ante Guatemala en partido por las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF.

Falta de contundencia para la selección de Panamá

"No es el resultado que esperábamos, la verdad que el equipo estaba motivado, salimos a buscar el partido y lastimosamente creo que no sé, es una sensación rara, extraña y muy triste, ahora toca ir a nuestro club a trabajar y en octubre ser más contundente, porque creamos muchas ocasiones y no entran, porque de que vale que tengamos el 70% de la posesión si al final no entra la pelota", destacó.

"Sinceramente es alfo que también lo noté, todos estamos como muy ansiosos a la hora de rematar, se nos ve la ansia de querer meterla, tenemos que soltarnos más, disfrutar, al final estamos con nuestra gente, pero parece que siempre estamos con ansia y con prisa, pero si queremos ir al mundial tenemos que ser contundentes", mencionó.

"En octubre venir con ganas y ojalá se puedan dar los resultados", finalizó el jugador de 27 años de edad.