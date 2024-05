Selección de Panamá: Víctor Medina con Fe y esperanza de estar en la lista

Víctor Medina y una segunda oportunidad en Costa Rica

Medina de 23 años tuvo un breve paso con el Saprissa en condición de préstamo en el 2022, pero no recibió muchas oportunidades. Sin embargo, volvió a recibir una segunda oportunidad en el fútbol tico y la aprovechó marcando 4 goles y brindando 3 asistencias en 22 partidos del Torneo Clausura.

"Como saben en el Saprissa no me fue muy bien, tenía esa sed de revancha y demostrarme. Además, esta temporada me ha ido muy bien y haciendo las cosas de la mejor manera", añadió.

El joven futbolista también dijo que está muy agradecido con el profe (Thomas Christiansen) por tomarlo en cuenta y estará siempre a su disposición.

Sobre su continuidad en Costa Rica, Víctor señaló: "Se me acaba el contrato y creo que voy a renovar o ver ofertas. El profesor Hernán Medford desde que llegó me ha dado al confianza y eso es bueno para mí".