Michael Amir Murillo: "Sensación agridulce después de las ocasiones que creamos"

Michael Amir Murillo señaló que es obligatorio ganar en casa y destacó al portero de Surinam en el empate con la Selección de Panamá.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, esas sensación agridulce porque quedamos empate después de las ocasiones que creamos, el portero de ellos estuvo muy bien, al final un partido para los dos y todos los partidos en casa que es obligatorio ganar", dijo Murillo.

El defensor del Marsella indicó: "Los últimos partidos han sido un poco difíciles, pero que lo hemos ganado, creo que esa superioridad en casa seguramente la demostraremos con inteligencia y personalidad que es lo que tenemos nosotros.

"Al final vieron que el portero de ellos también juega, sacó algunas ocasiones claras, balones al poste, nosotros intentamos y tuvimos las ocasiones que intentamos nosotros", añadió Michael Amir.

Declaraciones de Michael Amir Murillo