Michael Amir Murillo: "Sensación agridulce después de las ocasiones que creamos"

Michael Amir Murillo señaló que es obligatorio ganar en casa y destacó al portero de Surinam en el empate con la Selección de Panamá.
El defensor del Marsella indicó: "Los últimos partidos han sido un poco difíciles, pero que lo hemos ganado, creo que esa superioridad en casa seguramente la demostraremos con inteligencia y personalidad que es lo que tenemos nosotros.
"Al final vieron que el portero de ellos también juega, sacó algunas ocasiones claras, balones al poste, nosotros intentamos y tuvimos las ocasiones que intentamos nosotros", añadió Michael Amir.