La Selección de Panamá recibe a México en el Estadio Rommel Fernández luego del empate ante Bolivia en el estreno goleador de Kadir Barría.
Selección de Panamá vs México: Posible alineación de Thomas Christiansen
Posible alineación de la Selección de Panamá ante México
- JD Gunn
- Luis Asprilla
- Daniel Aparicio
- Javier Rivera
- Richard Peralta
- Jorge Gutiérrez
- Héctor Hurtado
- José Murillo
- Ricardo Phillips Jr.
- Kahiser Lenis
- Kadir Barría
Previo al partido, habló el portero John Gunn del New England Revolution ll. Gunn es uno de seis jugadores que no vieron acción en el último amistoso frente a Bolivia, junto a Juan Hall, Kevin Galván, Daniel Aparicio y Héctor Hurtado.
