Selección de Panamá vs México: Posible alineación de Thomas Christiansen

La Selección de Panamá recibe a México en el Estadio Rommel Fernández luego del empate ante Bolivia en el estreno goleador de Kadir Barría.

Posible alineación de la Selección de Panamá ante México

  • JD Gunn
  • Luis Asprilla
  • Daniel Aparicio
  • Javier Rivera
  • Richard Peralta
  • Jorge Gutiérrez
  • Héctor Hurtado
  • José Murillo
  • Ricardo Phillips Jr.
  • Kahiser Lenis
  • Kadir Barría

Previo al partido, habló el portero John Gunn del New England Revolution ll. Gunn es uno de seis jugadores que no vieron acción en el último amistoso frente a Bolivia, junto a Juan Hall, Kevin Galván, Daniel Aparicio y Héctor Hurtado.

