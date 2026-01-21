Selección de Panamá vs México: Posible alineación de Thomas Christiansen

La Selección de Panamá recibe a México en el Estadio Rommel Fernández luego del empate ante Bolivia en el estreno goleador de Kadir Barría.

Posible alineación de la Selección de Panamá ante México

JD Gunn

Luis Asprilla

Daniel Aparicio

Javier Rivera

Richard Peralta

Jorge Gutiérrez

Héctor Hurtado

José Murillo

Ricardo Phillips Jr.

Kahiser Lenis

Kadir Barría

Previo al partido, habló el portero John Gunn del New England Revolution ll. Gunn es uno de seis jugadores que no vieron acción en el último amistoso frente a Bolivia, junto a Juan Hall, Kevin Galván, Daniel Aparicio y Héctor Hurtado.