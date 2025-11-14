Selección de Panamá: "Yo tengo Fe de clasificar directo al Mundial", Alberto Quintero

El experimentado jugador Alberto Quintero habló en zona mixta después de la victoria de la Selección de Panamá 3-2 contra Guatemala en la penúltima fecha de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.
Alberto Quintero comprometido con la selección de Panamá
"Negrito" destacó que él está dispuesto a cumplir con lo que se necesite en el partido, ya que entró a manejar y pausar el partido para bajar el ritmo.
"En este tipo de partido sí se necesita defender, debemos hacerlo, estamos comprometidos y ahora debemos hacer valer los tres puntos en casa".
"No hay que perder la esperanza, todavía tenemos un partido y Surinam también debe jugar uno, todo puede pasar", añadió.
"Debemos llenar el Rommel, Dios quiera se nos de el resultado y yo tengo Fe de clasificar directo al Mundial", finalizó Quintero de.
La victoria ante los chapines deja al onceno panameño en la segunda posición del grupo A con 9 puntos y una diferencia de +2 goles, misma cantidad de puntos que tiene Surinam, quien es líder por diferencia de goles con +5.
Panamá cierra la ronda final enfrentando a El Salvador, el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (8:00 pm).