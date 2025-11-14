Selección de Panamá: "Yo tengo Fe de clasificar directo al Mundial", Alberto Quintero

Alberto Quintero: "Yo tengo Fe de clasificar directo al Mundial"

El experimentado jugador Alberto Quintero habló en zona mixta después de la victoria de la Selección de Panamá 3-2 contra Guatemala en la penúltima fecha de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

"Una Importante victoria, se hizo un gran trabajo, pero lo positivo fue que se sacaron los tres puntos", inició el jugador del CD Plaza Amador.

"No hay que perder las esperanzas" "Tengo fe de que vamos a entrar directamente al mundial", Alberto Quintero #ALaCandela pic.twitter.com/gl0iYekGOu

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Alberto Quintero comprometido con la selección de Panamá

"Negrito" destacó que él está dispuesto a cumplir con lo que se necesite en el partido, ya que entró a manejar y pausar el partido para bajar el ritmo.

"En este tipo de partido sí se necesita defender, debemos hacerlo, estamos comprometidos y ahora debemos hacer valer los tres puntos en casa".

"No hay que perder la esperanza, todavía tenemos un partido y Surinam también debe jugar uno, todo puede pasar", añadió.

"Debemos llenar el Rommel, Dios quiera se nos de el resultado y yo tengo Fe de clasificar directo al Mundial", finalizó Quintero de.

La victoria ante los chapines deja al onceno panameño en la segunda posición del grupo A con 9 puntos y una diferencia de +2 goles, misma cantidad de puntos que tiene Surinam, quien es líder por diferencia de goles con +5.

Panamá cierra la ronda final enfrentando a El Salvador, el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (8:00 pm).