Surinam vs selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver eliminatorias en vivo

La selección de Panamá se enfrentará a Surinam el próximo jueves 4 de septiembre en las eliminatorias Concacaf.

 Surinam vs selección de Panamá: Fecha

 Surinam vs selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver eliminatorias en VIVO

FPF

La selección de Panamá arranca el camino el camino para la fase final de las eliminatorias Concacaf y este jueves 4 de septiembre visitará Surinam para el primer partido del grupo.

Panamá está ubicada en el Grupo A de la fase final de eliminatorias, junto a Surinam, Guatemala y El Salvador, el formato es que clasifican los primeros lugares de grupo, todos los equipos deben jugar 6 partidos, es decir se enfrentarán a uno dos veces en calidad de ida y vuelta.

Los dos mejores segundos lugares de cada grupo avanzarán a un Playoffs Intercontinental de la FIFA que dará dos plazas al Mundial en el mes de marzo de 2026.

Fecha, hora y dónde ver en vivo Surinam vs selección de Panamá

  • Fecha: Jueves, 4 de septiembre de 2025
  • Hora: 4:30 pm
  • Lugar: Dr. Franklin Essed Stadium, Surinam
  • Dónde ver: EN VIVO por RPC Deportes.
En esta nota:
