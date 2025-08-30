 Surinam vs selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver eliminatorias en VIVO

La selección de Panamá arranca el camino el camino para la fase final de las eliminatorias Concacaf y este jueves 4 de septiembre visitará Surinam para el primer partido del grupo.
Los dos mejores segundos lugares de cada grupo avanzarán a un Playoffs Intercontinental de la FIFA que dará dos plazas al Mundial en el mes de marzo de 2026.
Fecha, hora y dónde ver en vivo Surinam vs selección de Panamá
- Fecha: Jueves, 4 de septiembre de 2025
- Hora: 4:30 pm
- Lugar: Dr. Franklin Essed Stadium, Surinam
- Dónde ver: EN VIVO por RPC Deportes.