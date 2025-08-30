Surinam vs selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver eliminatorias en VIVO FPF

La selección de Panamá arranca el camino el camino para la fase final de las eliminatorias Concacaf y este jueves 4 de septiembre visitará Surinam para el primer partido del grupo.

Panamá está ubicada en el Grupo A de la fase final de eliminatorias, junto a Surinam, Guatemala y El Salvador, el formato es que clasifican los primeros lugares de grupo, todos los equipos deben jugar 6 partidos, es decir se enfrentarán a uno dos veces en calidad de ida y vuelta.

