Thomas Christiansen explicó la ausencia de César Yanis en el Final Four 2025

La selección de Panamá presentó su convocatoria para afrontar el Final Four 2025 de la Liga de Naciones CONCACAF , con la notable ausencia del extremo César Yanis .

Días previos, varios informes señalaban que Yanis de 29 años no estaría convocado por tema de visado, pero el entrenador Thomas Christiansen dejó claro en conferencia de prensa que la decisión fue técnica-táctica.

¡Tema técnico / táctico! Thomas Christiansen señala por qué no fue convocado César Yanis.

"Al final ha sido una cuestión técnica-táctica. Como sabes Yanis es un jugador que me gusta y ahora está en Chile jugando, ha metido goles y la verdad es que me gustó mucho sus últimos partidos que ha jugado, se desenvuelve muy bien y tiene mucha movilidad", dijo el DT de 52 años sobre la no convocatoria del jugador que milita en el Cobresal de la Primera División de Chile.

"Creo que todavía puede crecer más en esa liga y quizás también es uno de los jugadores que me duele no tener una lista de 26 jugadores", añadió.

¿Cuándo juega la Selección de Panamá vs Estados Unidos en la Liga de Naciones CONCACAF?

El onceno nacional se enfrentará a los estadounidenses, el jueves 20 de marzo desde las 6:00 p.m. en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California.