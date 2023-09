Thomas Christiansen "Futbolísticamente no era el partido que queríamos hacer"

"futbolísticamente no era el partido soñado, no era el partido que queríamos hacer, se puede mejorar bastante, pero aún así sacaron un resultado de tres a cero, tienen méritos porque no hay rivales ni partidos fáciles", señaló el DT de la selección de Panamá.

"Se notó con la incorporación de nuevos jugadores que el estilo se tiene que trabajar."

Sin salida limpia la selección de Panamá en Penonomé

"Yo creo que todo nuestro juego empieza desde atrás y no tuvimos una salida limpia, no dimos tantas opciones a nuestros compañeros para recibir, hubo dudas y eso genera pues perdidas, no tuvimos esa posesión de balón y esa tranquilidad de llevar el balón de un lado a otro, eso nos faltó hoy, fue bastante precipitado en muchas acciones, pero estoy contento con el resultado, eso no se negocia", mencionó Thomas Christiansen.