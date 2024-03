Thomas Christiansen no descarta a Michael Amir Murillo para Copa América

Sobre el papel de Panamá de cara al Final Four de la Liga de Naciones Concacaf dijo: "Siempre el crecimiento futbolístico de un país es bueno, la exigencia crece también y la responsabilidad de intentar llevar el equipo a metas mayores, y la meta mayor es ganar a México y meternos en la final".

Lesión de Michael Amir Murillo

"Cuando se lesionó la primera vez pensábamos que iba a llegar bien para este torneo y tuvimos conversaciones sobre una posible operación para que esa lesión no se produjera en el futuro o por lo menos estaría más reforzado y bueno, se tomó la decisión de operarse, eso no significa que no va a estar en la Copa América, pero vamos un torneo a la vez, esta no va a poder estar y si no hay uno, hay que buscar a otro y creo que estamos bien cubiertos", destacó el DT de la Selección de Panamá.