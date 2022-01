Thomas Christiansen regresa a Panamá tras sus vacaciones

Por su parte, el miércoles 12 será de 8:00 am a 10:00 am y jueves 13 de 8:00 am a 10:00 am.

El DT aterrizó anoche en Tocumen luego de una extensa estadía en varios países de Europa y mañana dirigirá su primer entrenamiento del 2022. — Billy Pineda (@BillyPinedaPA) January 10, 2022

Una vez finalizados los entrenamientos, el DT Thomas Christiansen estará anunciando el listado definitivo de 20 jugadores que estarán viajando el próximo viernes 14 de enero, rumbo a la capital peruana de Lima.

El encuentro amistoso sirve de preparación para el reinicio de la próxima triple jornada de la Octagonal Final de Concacaf.

Los próximos tres rivales por las eliminatorias mundialistas para Panamá Mayor son: Costa Rica (visita – 27 de enero), Jamaica (en casa – 30 de enero) y México (visita – 2 de febrero).