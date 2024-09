Thomas Christiansen reveló su principal objetivo con la selección de Panamá

"El principal objetivo es llegar al Mundial", señaló Thomas, añadiendo que los partidos amistosos de octubre, pueden aprovecharlo para ver otros jugadores, sobre todo lo que están en el extranjero que no han podido ver mucho.

¿Cómo sería el jugador ideal de Thomas Christiansen para la selección?

"La ambición es importante, que tenga talento y sea inteligente", dijo el hispano danés.

"Dándole las herramientas necesarias futbolísticas para mejorar, pero físicamente tienen que estar bien y cuidarse si quieren competir al más alto nivel", fue el consejo de Thomas para los futbolistas panameños si sueñan con vestir la camiseta nacional.

Thomas Christiansen estuvo cerca de fichar con el Real Madrid

El técnico de 51 años estuvo en las filas del FC Barcelona B como jugador en las temporadas 1991, 1992, en la 1993-1994 llegó al primer equipo y en la 1995-1996 bajó al B nuevamente.

Tres años antes de su fichaje con el equipo catalán a los 18 años, Christiansen destacó que pudo fichar por el Real Madrid a los 15.

"Él dijo (su padre) cuando tenía 15 años, que allí estaba uno del Real Madrid que me quería. Tres años después cuando me llamó Barcelona , podía haberme quedado en Madrid, pero eso no lo supe yo hasta tres años después”, destacó.

"Mi padre dijo, si eres bueno a los 15 años, a los 18 también lo serás y a los 18 años me llamó el Barcelona", añadió.

Thomas Christiansen se ganó la confianza de la afición

En agosto 2020, el seleccionador llegó a suelo patrio para asumir el cargo. Desde entonces se ganó la confianza de los panameños por los resultados logrados y el estilo de juego que implementó en el onceno nacional.

"Desde el primer día que llegué aquí, había mucha gente en duda, justamente porque era mi primera experiencia con una selección, el currículum como jugador quizás podía atraer y esperar algunas cosas buenas, pero eso se gana con el trabajo del día a día".

"Estoy agradecido por todo el apoyo que hemos tenido, espero apoyen a su selección, sus chicos y que juntos consigamos los objetivos", finalizó.